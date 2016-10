Dunningen Diese Woche im Blickpunkt

Beim Kreiswettbewerb der Akkordeonjugend im Jahr 1985 brachte Renate Riedlinger, Dirigentin aus Lauffen, die Idee eines Dirigentenorchesters ein. Nach über 30 Jahren erfolgreichen Musizierens, lädt das besondere Orchester Gäste zu einer Matinee am kommenden Sonntag, 16. Oktober, ab 10.30 Uhr in die Aula im Schulzentrum Dunningen ein. Das Orchester hat derzeit 30 Mitglieder, von den Gründungsmitgliedern sind noch fünf Mitspieler dabei, neben den Dirigenten wirken aber auch Spitzenspieler aus Kreisvereinen und erfolgreiche Nachwuchsspielerinnen mit. Das "DirO", so nennen die Aktiven ihr Orchester liebevoll selbst, bietet unter anderem die Möglichkeiten neue Kompositionen kennenzulernen, Projekte mit Gastdirigenten durchzuführen und Kreisvereine mit Konzertbeiträgen bei Veranstaltungen zu unterstützen. Ein wichtiges Anliegen war auch immer, mit Konzertreisen den eigenen Horizont zu erweitern und die eigene Musik auch in fremde Länder zu tragen. Dazu passt auch die für das nächste Jahr geplante Konzertreise auf die Kap Verden. Die musikalische Leitung teilen sich bei der Matinee die stellvertretenden Kreisdirigenten Sandra Keller und Uwe Rapp. Gemeinsam haben sie ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt das nicht nur die Freunde der Akkordeonmusik ansprechen wird. Es werden Originalkompositionen von Dobler und Götz, aber auch Bearbeitungen von Pfeffer, Kölz und Russ aufgeführt werden. Schon die Eröffnung mit der Ouvertüre Furiant (Götz) verspricht einiges an musikalischem Feuer. Der Eintritt ist frei, ein kleiner Stehempfang schließt sich an.