Dunningen Diese Krähe denkt, sie sei ein Mensch

Dunningen. Sebastian Koll vom Nabu-Vogelschutzzentrum in Mössingen spricht als Grund der Zudringlichkeit von einer "klassischen Fehlprägung". Vermutlich sei der Vogel von Hand aufgezogen worden und verbinde die Gegenwart von Menschen mit Futter.

Durch die Handaufzucht sei der Vogel letztendlich auf Menschen geprägt und halte sich für seine Artgenossen. Mit anderen Worten, die zutrauliche Krähe hält sich allen Ernstes für einen Menschen. Wenn solche Vögel dann in die Freiheit entlassen werden sollen, gehen sie einfach nicht mehr weg, weil sie sich ans Füttern gewöhnt haben. In der freien Natur sind sie, so Koll, oft nicht lebensfähig, weil sie nie gelernt haben, selbst Futter zu suchen.

Der Experte berichtet, dass das Vogelschutzzentrum immer einige solcher Fälle versorgt. Dabei werden die Vögel allerdings in Gruppen gehalten, damit sie andere Krähen kennenlernen, und es wird verhindert, dass sie direkten Kontakt zu Menschen bekommen.