Dunningen Die neuen Lehrer kennen sich schon aus

Dunningen. Neue Lehrer in Dunningen sollten nicht nur ihre Schule kennen, sondern auch den Ort, an dem sie arbeiten und aus dem ihre Schüler kommen. So jedenfalls die Meinung von Bürgermeister Peter Schumacher und des Dunninger Ehrenbürgers und ehemaligen Schulleiters Julius Wilbs. Schumacher lud deshalb die neu an der Eschachschule und der Grundschule in Seedorf unterrichtenden Lehrkräfte zu einem Kennenlernkaffee in den Sitzungssaal des Rathauses ein.