Dunningen Die legendäre "Grüne Hölle" lockt

Dunningen. Die Postsenioren besuchten das Ahrtal. Die Hinfahrt wurde in Rüdesheim zur Mittagspause unterbrochen. In Altenahr bezog man das Quartier. Erstes Ziel war die frühere Bundeshauptstadt Bonn. Bei der Stadtführung spannte sich der Bogen von den Römern bis zu Konrad Adenauer. Nachmittags fuhren die Senioren per Schiff rheinaufwärts nach Königswinter und bummelten durch die Altstadt, und mit der Zahnradbahn ging es auf den Drachenfels, der einen Ausblick auf Rhein und Siebengebirge bot. Der Dienstag war der Panoramafahrt durch das Ahrtal vorbehalten. In Neuenahr genoss man das gesunde Thermalwasser, um gestärkt durch die Park- und Gartenanlagen zu schlendern. Nachmittags ging es hinauf zum ehemaligen Regierungsbunker.