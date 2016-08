Dunningen Die Kletterwand ist wahrlich der Höhepunkt

Dunningen. Der Jugendausschuss des TSV Dunningen hatte wieder einen interessanten Nachmittag beim Ferienprogramm auf die Beine gestellt: einen Hallensporttag für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren in der Wehlesporthalle. Durch die angenehme Teilnehmerzahl von zehn Jungs und Mädchen, konnte das vierköpfige Team des Jugendausschusses die Kinder mit einigen Attraktionen in der Halle begeistern. Von anfänglichem Kennenlernen über Spiele in kleineren Gruppen bis zu Mannschaftswettkämpfen, bei denen mit Staffelläufen über Hindernisse Geschicklichkeit bewiesen werden musste, waren die jungen Gäste mit Spaß bei der Sache.