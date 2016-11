Dunningen Die Gäste gratulieren in voller Lautstärke

Moderator Heiko Schaumann begrüßte als erste Formation die "Blechemoniger" aus Mühlenbach, die wie alle übrigen Orchester mit Pauken und Trompeten der Vortragsbühne zustrebten. Mit einem jeweiligen halbstündigen Programm servierten die Guggen aus dem Schwarzwald fetzige Weisen in oberster, dynamischer Lautstärke und wurden vom Publikum an den Stehtischen stürmisch gefeiert.

Ihnen gleich boten auch die "Eschagraba Tröder" aus Alpirsbach und die "Flegga Bätscher" aus Böhringen zünftige Guggenmusik. Weitere Auftritte folgten durch die "Alcaputtis" aus Tennenbronn, die Pfuutzger-Musigg" aus Seitingen-Oberflacht und die "Gässle Fetzer" aus Spaichingen. Die Gardemädels der örtlichen Raupenzunft sorgten zwischendurch für eine farbenprächtige und sportliche Tanzeinlage. In ihrer neuen Kleidung und im Konfettiregen präsentierte sich am Ende der Gastdarbietungen der Jubiläumsverein in farbenprächtiger neuer Montur. Tina Rall, die langjährige Leiterin der Seedorfer Formation, hatte eine "ehemaligen Kapelle" rekrutiert, die lautstark zu später Stunde für den musikalischen Schlusspunkt und für überschäumende Stimmung sorgte.