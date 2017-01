Dunningen Der Zusammenhalt ermöglicht diese positive Bilanz

Dunningen-Lackendorf. Jürgen Stern, Vorsitzender des Fördervereins des Musikvereins Lackendorf, kündigte in der Hauptversammlung an, er werde in gewohnter Weise einen kurzen Bericht über das abgelaufene Jahr vortragen, da sich die Arbeit und Ergebnisse erfreulicherweise immer in einer ähnlichen Größenordnung abspielten. Dieses Versprechen machte er wahr.