Dunningen Der Fassanstich bleibt spannend

Dunningen. Dass nicht nur in München auf der Wiesn gefeiert wird, hat die Holzäpfelzunft Dunningen in der Festhalle bewiesen. Normalerweise beginnt eine solche Feier mit einem Fassanstich, zu dem Amtsverweser Peter Schuhmacher erstmals antreten wollte. Doch kurz vor der schlagkräftigen Zeremonie wurde festgestellt, dass am Zapfhahn die nötige Dichtung fehlte. Nach diesem Missgeschick kamen die vielen Gäste in Dirndl und Lederhosen aber trotzdem voll auf ihre Kosten, wozu die Band "Scheinheilig" beitrug. Am Sonntag ging es mit einem gut besuchten und zünftigen Frühschoppen weiter, zu dem die Festtagsmusik des MV Dunningen über drei Stunden aufspielte.