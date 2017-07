Dunningen Denkwürdigstes Jahr seit Bestehen

Dunningen-Seedorf. Ponto eröffnete die Hauptversammlung in der voll besetzten Raupenstube in Anwesenheit von Bürgermeister Peter Schumacher und Gemeinderäten.

Der Aufstieg der ersten Fußballmannschaft (wir berichteten) in die Landesliga stehe dabei an vorderster Stelle. Dieser Erfolg sei auch das Ergebnis einer harmonischen Zusammenarbeit aller Abteilungen sowie vor allem der zielstrebigen Jugendarbeit, sagte Ponto. Der Aufstieg bedeute aber eine Luftveränderung und die Erfolge würden künftig sicher etwas schmaler ausfallen und noch mehr Einsatz erfordern. Eine noch wichtigere Rolle werde der zweiten Mannschaft zufallen, von der der Verein eine deutliche Leistungssteigerung erwarte, um Spieler jederzeit in der ersten Garnitur einsetzen zu können.

Zur umfangreichen Vorbereitung auf die neue Spielzeit zähle auch die Erweiterung der Schutzhütte am Sportzentrum am Lausbühl (wir berichteten), in die rund 50 000 Euro investieren würden.