Dunningen-Seedorf (rm). Mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche für die Verstorbenen und deren Angehörigen begann das Gesellige Alter einen gemeinsamen Nachmittag. Dekan Reinhard Hangst befasste sich mit dem bangen Thema, was ist nach dem leiblichen Tod, den er als Weggehen in eine bessere, den an Christus Glaubenden aber verheißene Lebensweise bezeichnete. Beim nachfolgenden gemütlichen Beisammensein im Eschachtreff den das Instrumentaltrio Rudi Marte, Kurt Flaig und Gerhard Werner stimmungsvoll umrahmte, referierte Gerhard Ruoff über das Thema Chancen, die das Älterwerden mit sich bringt, und Chancen im Alter. Aus Sicht seiner reichhaltigen Erfahrung als früherer Gemeindeseelsorger fand er die sich im Ruhestand ergebenden positiven Möglichkeiten weit wichtiger als die natürlich abnehmenden geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Weiter sah er die Gemeinsamkeit mit gleichaltrigen, wie es das Gesellige Alter am Ort vielseitig anbiete, als Wert, den man schätzen und in Anspruch nehmen sollte. Sportliche Betätigung verbunden mit Kraft, Ausdauer und auch das vielseitige Gehirntraining seien da zu empfehlen, Seine These, den Jahren mehr Leben zu geben als dem Leben mehr Jahre zu geben, sei eine gangbare und nachahmenswerte Formel.