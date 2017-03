Dunningen Dem Kandidaten auf den Zahn gefühlt

Schumacher streifte wieder die bekannten Themen vom Schulneubau über die Ortsdurchfahrt bis zum Dorfgemeinschaftshaus. Senioren, die Feuerwehr und Vereine waren weitere Themen. Er wiederholte auch, dass die bevorstehenden Großprojekte ohne Kreditaufnahme nicht zu stemmen seien. Zudem kündigte er auch in Lackendorf Gebührenerhöhungen an, namentlich der Bestattungsgebühren.

Schumacher versprach, als Bürgermeister seine ganze Kraft in den Dienst der Gemeinde zu stellen und erhielt dafür wohlwollenden Applaus.

Anders als in Dunningen und Seedorf wurden in Lackendorf allerdings mehr Fragen gestellt. So wollte ein Bürger wissen, wie er zur bevorstehenden Umgestaltung des Dunninger Ortskerns stehe. Schumacher machte daraufhin klar, dass die grundlegenden Entscheidungen schon zur Zeit von Bürgermeister Stephan Kröger gefällt worden seien. Jetzt komme die Maßnahme zur Ausführung.

Was denn mit dem Alten Rathaus passiere, wenn, wie angedacht, der Lackendorfer Kindergarten ins Alte Schulhaus ziehe? Dann müsse man sehen, ob man das Rathaus veräußern könne, antwortete der Kandidat. Was denn mit dem Bauhof geschehe, wenn das Dorfgemeinschaftshaus saniert oder abgerissen werde, meldete sich ein weiterer Bürger. Schumacher plädierte hier für eine Verlegung des Bauhofs "aus dem Dorf heraus".

Siegfried Müller schlug vor, einen eventuellen Neubau des Lackendorfer Kindergartens in die Eschbronner Straße zu errichten. Schumacher zeigte die Schwierigkeiten auf. Die in Frage kommenden Flächen befänden sich in Privatbesitz. Aus dem selben Grund sieht Schumacher auf Nachfrage auch Hindernisse, innerorts weitere Bauplätze auszuweisen.

Brigitte Mager fragte sich, warum es mit dem Radweg von Lackendorf nach Stetten nicht vorangeht. Peter Schumacher verwies auf die Kosten von 300 000 Euro. Zudem müsse eine Stützmauer gebaut werden.

Fritz Kramer fand es angebracht, den Hochwaldweg wegen seines schlechten Zustands zu sperren. Der Kandidat kündigte dagegen an, dass einige Wege je nach der Finanzlage der Gemeinde nach und nach saniert werden sollen.

Am Ende der insgesamt rund 40 Minuten dauernden Vorstellung appellierten sowohl Schumacher als auch Hirt an die Zuhörer, am 9. April wählen zu gehen.