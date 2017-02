Dunningen Das geht auf keine Kuhhaut

Jugendliche haben nur eine Hand frei

Auch über den entlassenen Bürgermeister Stephan Kröger hat er sich ausgelassen, er habe laut Kimmich die Bürger schon vor der Wahl angelogen und über den Tisch gezogen. Ebenfalls für Lacher sorgte Kimmichs Beobachtung, dass die junge Leute nur noch eine Hand frei haben und mit der anderen mit dem Handy beschäftigt seien. Auch monierte er die Bauruinen im hinteren Zinken in Lackendorf: "Willsch no was mache aus dene Hütta, muasch Geld in d’Hend nea noach alter Väter Sitte."

Anschließend ging es auf der Bühne wild her: Zuerst tanzte die Teenie-Garde, danach folgte ein Stepptanz der Täle-Cowboys, und die großen Gardemädchen warfen bei ihrem Auftritt ihren ganzen Charme in die Waagschale. Michaela und Matthias Renz wussten einige Geschichten und Anekdoten aus dem näheren Bekannten- und Freundschaftskreis zu berichten.

Alwin Staiger turnt mit Paula

Lustige Anekdoten gab es auch vom Köhlenbühl (Hof Flaig) zu erzählen. Beispielsweise über die Inhaltsstoffe in der Milch und über den makellosen Umgang mit der Kuh Paula. Alwin Staiger musste in eine Kuhhaut schlüpfen und mit Paula sportliche Übungen machen, die aufmerksam von Besitzerin Evelin Flaig beobachtet wurden. Dieser Auftritt löste im Publikum große Begeisterung und viel Applaus aus.

Sechs betagte Frauen – die "rollenden Omas" – zeigten mit ihren Rollatoren, wie man beschwingt damit umgehen kann.