Dunningen Dann gehen wir eben nach Dunningen

Die Firma wächst, aber am alten Standort in der Einsteinstraße in Schramberg-Sulgen habe es keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben, sagte Haas weiter. Die Stadt Schramberg habe sich allerdings nach seinem Gefühl auch nicht sonderlich für seine Nöte interessiert, und so schaute er sich anderweitig um. Sein Blick fiel auf Dunningen. Die Gemeindeverwaltung, allen voran der damalige Kämmerer Lothar Kopf, sei dem Unternehmen entgegengekommen und habe sich um alles gekümmert. Erst da habe Schramberg reagiert und "die Rennerei" sei losgegangen. Da sei es allerdings zu spät gewesen. Jetzt werde man in Dunningen bauen. Und die Gewerbesteuer in der Eschachgemeinde zahlen.

Erinnerungen an Fall Längle

All das wird manchen vielleicht an den Fall der Gärtnerei Längle erinnern. Auch Norbert Längle war vor wenigen Jahren vom Sulgen nach Dunningen umgezogen, als die Stadt Schramberg keine Zukunft für seine Gärtnerei auf dem Sulgen sah. Nun residieren die beiden ehemals Schramberger Unternehmen fast in Sichtweite voneinander in unmittelbarer Nähe zur Dunninger Umgehungsstraße.

Am neuen Haas-Standort soll übrigens keine "normale" Produktionshalle entstehen, sondern das Gebäude wird von der Zimmerei Markus Haller aus Aldingen im Wesentlichen in Holzbauweise ausgeführt. Dies füge sich in das moderne und nachhaltige Firmenkonzept von Haas, so Haller. Die hölzerne Gebäudehülle sei ressourcenschonend und sorge für ein gleichmäßiges gesundes Raumklima.