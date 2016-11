Beim 18. Almabtrieb in Peterzell waren auch dieses Jahr wieder einige Dunninger mit dabei. "Geddes Goaßa" heißt die Gruppe, die von einigen Mitgliedern der Dunninger Feuerwehr und des Musikvereins, darunter auch Amtsverweser Peter Schumacher, begleitet wurde. Viel Applaus bekam die Ziege Babsi, die den Zug gemeinsam mit ihrem Besitzer Tobias Flaig anführte. Mit Marschmusik, den Ziegen und den Kindern, die Süßigkeiten verteilten, ging es einmal durch den Ort. Bei schönem Wetter säumten viele Besucher den Straßenrand und schauten zu. Beim Almabtrieb geht es um landwirtschaftliches Brauchtum, historische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie Nutz- und Haustiere. So waren neben Tieren wie Ziegen und Hühnern auch Geräte zu sehen. Der Abschluss des Umzugs war beim Feuerwehrhaus, wo die Dunninger noch einige Stunden verbrachten, bevor es zurück in den Heimatort ging. Foto: Palik