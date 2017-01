Dunningen Buntes Programm feiert denkwürdiges Holzäpfeljubiläum

Höhepunkt der Festlichkeiten ist dabei der große Umzug am Sonntag, 29. Januar, an dem 28 Zünfte und Musiker, (auch aus dem Oberland) teilnehmen werden. Das Programm steht, und die Verantwortlichen haben sich einiges einfallen lassen, um das Narrenjubiläum zünftig und närrisch würdig zu begehen.

Auftakt ist am Freitag, 27. Januar. Nach dem Friedhofsbesuch, um der verstorbenen Zunftmitgliedern zu gedenken, findet um 17.30 Uhr ein Umtrunk mit den Vertretern der Gastzünfte im JVD-Raum statt, ehe um 18.30 Uhr das Narrenbaumstellen durch die Kolpingsfamilie am Dorfplatz beginnt. Ab 19.30 Uhr führt ein Fackelumzug mit 17 Gastzünften von der Garten-, Seedorfer- und Hauptstraße zum Festzelt an der Steineleh. Um 20.30 Uhr folgt der Brauchtumsabend mit Darbietungen der Gastzünfte, und eine "Late Night Party" mit DJ Black ’n’ White.

Mit Show- und Tanzwettbewerb