Dunningen Buntes Angebot zum Innehalten und Genießen

Dunningen-Seedorf (rm). Sich Zeit nehmen, sich Zeit gönnen, einfach zwanglos in die abendliche, offene Kirche kommen, Musik in Variationen, dargeboten von Orchestern, auf sich wirken lassen und somit Genuss für Leib und Seele zu empfinden und einander begegnen: Dieses Angebot möchte die Kirchengemeinde St. Georg am kommenden Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr vermitteln und aus Anlass der vor 175 Jahren erfolgten Grundsteinlegung der Kirche Jedermann zur "Nacht der offenen Kirche" einladen.