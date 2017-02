Dunningen Bürgermeister-Wahl: Bewerber stellen sich im März vor

Damit lieferte das Gremium eine Steilvorlage für den Gemeinderat, der am kommenden Montag endgültig über die Modalitäten der Kandidaten-Vorstellung entscheiden wird. Auch diesmal werden die Bewerber um das Amt Gelegenheit bekommen, sich in allen drei Ortsteilen vorzustellen. Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeister-Wahl endet am Montag, 13. März, um 18 Uhr. Bislang ist Amtsverweser Peter Schumacher der einzige Kandidat.

Schon am darauffolgenden Freitag, 17. März, werden sich die Kandidaten erstmals in der Turn- und Festhalle in Dunningen-Ort öffentlich vorstellen. Die Moderation des Abends wird die erste Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath übernehmen. Am Montag, 20. März, erhalten die Kandidaten in der Turn- und Festhalle Seedorf die zweite Gelegenheit, sich den Bürgern, respektive Wählern, zu präsentieren. Diesen Abend leitet Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Pfaller. Die dritte Vorstellung ist auf den folgenden Tag, Dienstag, 21. März, festgelegt. Ortsvorsteher Hermann Hirt wird den Ablauf dieses Abends lenken. Alle drei Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Die einzelnen Kandidaten werden sich in jeder Veranstaltung in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen vorstellen. Peter Schumacher wird also jedes Mal beginnen. Jeder Kandidat erhält 20 Minuten, in denen er seine Vorzüge herausstellen kann.