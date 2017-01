Dunningen Bürgermeister soll bald gewählt werden

Zunächst wollte die Gemeindeverwaltung nichts überstürzen, aber die Kommunalaufsicht habe darauf hingewiesen, dass spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle gewählt werden müsse, so Hauptamtsleiter Siegfried Braun in der Sitzung des Dunninger Gemeinderats am Montagabend. Zur Erinnerung: Amtsvorgänger Stephan Kröger war von der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt, zum 31. Dezember 2016 aus dem Amt entlassen worden. Der Wahltag muss ein Sonntag sein. Der letzte mögliche Termin wäre somit rechnerisch der 26. März. Das klappt allerdings nicht ganz. Die Überschreitung der drei-Monats-Frist sollte allerdings, so das Landratsamt, so gering wie möglich bleiben.

Am Montag stimmte der Gemeinderat einstimmig für den von der Verwaltung in Absprache mit dem Landratsamt vorgeschlagenen 9. April als Wahltag. Sollte eine Neuwahl notwendig werden, weil kein Bewerber mehr als 50 Prozent auf sich vereinigen kann, dann wäre diese Wahl am 23. April. Dann genügt allerdings die einfache Mehrheit. Die Stellenausschreibung wird schon übermorgen, Freitag, im Staatsanzeiger und im Schwarzwälder Boten erscheinen. Zur Durchführung der Wahl ist ein sogenannter Gemeindewahlausschuss zu bilden. Vorsitzender ist normalerweise kraft Amtes der amtierende Bürgermeister, wenn er nicht selbst zur Wahl antritt.

Da Amtsverweser Peter Schumacher jedoch, wie er mehrfach betonte, selbst zur Wahl antreten wird, übertrug der Gemeinderat am Montag den Vorsitz auf die erste Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath (Freie Liste), zu ihrem Stellvertreter wurde Helmut Faller (CDU) gewählt. Michael Rebholz (Freie Liste/Stellvertreter Klaus Vogt/Ersatz am 24. April Wolfgang Gerst) und Frank Maier (Stellvertreter Markus Holl) komplettieren den Gemeindewahlausschuss.