Dunningen Bürgermeister befürchtet Sanierungswelle

Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung den Auftrag an die örtliche Firma Alba, die in einer beschränkten Ausschreibung mit 31 800 Euro das wirtschaftlichste Angebot unter zwei Bietern eingereicht hatte. Nach Auskunft von Ortsbaumeisterin Karola Heinz muss die TV-Kanalbefahrung während der Ausführung betreut und dokumentiert werden. Anschließend seien die Daten auszuwerten, in bestimmte Schadensklassen einzuteilen und ein Sanierungskonzept auszuarbeiten.

Außerdem soll das Liegenschaftskataster fortgeschrieben und die geometrischen Ergebnisse (GIS-System) in den Planunterlagen dargestellt werden. Für diese Arbeiten liege der Kommune ein Angebot des Ingenieurbüros BIT aus Villingen in Höhe von 18 800 Euro vor. Da dieses auch das Einmessen unbekannter Kanalleitungen beinhalte, handle es sich bei dem Betrag um eine Circa-Angabe, die nach oben oder nach unten abweichen könne,erklärte Heinz.

Der Anfrage von Ratsmitglied Helmut Faller, ob die Gemeinde die Schadensbilder nicht selbst auswerten und über die Sanierung entscheiden könne, teilte Heinz eine Absage. Die Firma Alba werde jeden Kilometer genau analysieren. Dafür brauche es Sachverstand und sei vom Aufwand her für die Kommune nicht leistbar. Bürgermeister Peter Schumacher ergänzte: "Ich befürchte, dass wir nach der Befahrung alle sehr ernüchternd sind." Wenn bei der Sanierung in den Untergrund gegangen werden müsse, müssten auch Gehwege und Versorgungsleitungen überprüft werden.