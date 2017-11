Am vergangenen Sonntag veranstalteten die Ministranten aus Seedorf mit der Buchhandlung Klein aus Rottweil wieder eine Buchausstellung im Pfarrhaus. Wie jedes Jahr gingen zehn Prozent des Erlöses aus dem Verkauf der Bücher und der komplette Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen an die Partnerschaftsdiözese Chachapoyas in Peru. Die Ministranten konnten sich wieder über reges Interesse freuen. Foto: Kirchengemeinde St. Georg