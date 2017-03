Dunningen Bisher ein Bewerber

Dunningen (psh). Amtsverweser Peter Schumacher bleibt bislang der einzige Kandidat bei der Wahl des Bürgermeisters von Dunningen. Nur noch eine gute Woche, dann endet die Bewerbungsfrist in Dunningen. Spätestens am Montag, 13. März, um 18 Uhr muss die Bewerbung im Briefkasten des Rathauses liegen. Gewählt wird am Sonntag, 9. April. "Es gibt keinen weiteren Kandidaten", bestätigte Hauptamtsleiter Siegfried Braun gestern morgen auf Nachfrage unserer Zeitung.