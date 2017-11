Dunningen Bis zu 60 Jahre der Musica Sacra verbunden

Vor 50 Jahren, als Anita Vogt dem Chor beigetreten sei und an der Seite ihrer Mutter Anna gesungen hat, war sie noch ein Mädchen von knapp 15 Jahren, so die Vorsitzende. Vogt habe immer noch Spaß am Singen, sei dem Alt eine große Stütze, gerne Gast bei Fortbildungen, und habe auch in schwierigen Zeiten immer zum Chor gehalten. Für ihre Dienste wurden Bihler und Vogt der Ehrenbrief des Cäcilienverbands und der Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst verliehen. Die jeweiligen Auszeichnungen übergab Pfarrer Hermann Barth.