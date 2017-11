Dunningen Bis heute kein vergleichbares Werk

Landrat Harald Sievers überreichte dem Preisträger die Urkunde und auch er betonte, wie sehr Weber dazu beigetragen habe, das Bewusstsein für die Regionalgeschichte zu schärfen und die örtlichen Geschehnisse für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dadurch wirke er der Heimatlosigkeit entgegen.

In seiner Dankesrede ließ der Geehrte die Geschichte der Stadt Meßkirch aufleuchten und bezeichnete sie einmal als Herrschersitz für die bedeutenden Geschlechter der Herren von Zimmern und der Fürsten zu Fürstenberg, danach als liberale Hochburg im 19.und 20. Jahrhundert und schließlich als Mittelpunkt des sogenannten Geniewinkels, in dem viele bedeutende Persönlichkeiten geboren wurden, dort lebten und wirkten oder weit über ihre Heimat hinaus in tätig waren.