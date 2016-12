Dunningen Besinnliches von Mutter Teresa steht im Zentrum

Nach dem ersten Betrachtungstext war der Chor mit zwei adventlichen Stücken zu hören. Mit dem Stück "The Rhythm of Life" von Cy Coleman zeigte das Orchester seine rhythmische Präsenz und lebendige Spielweise. Begeistert waren die Zuhörer vom Werk "Look at the World" von John Rutter, das Orchester und Chor mit einer besinnlichen Tiefe und musikalischer Ausdruckskraft präsentierte. Es folgte "Joseph, lieber Joseph mein" von Hieronymus Praetorius und sehr virtuos "Laudate Dominum omnes gentes" von Antonio Vivaldi. In jugendlichen Esprit zeigten hier Chor und Orchester noch einmal gemeinsam ihr Können. Zum Schluss begeisterten Chor und Orchester mit "Tollite hostias" von Camille Saint-Saëns die Zuhörer in der voll besetzten Dunninger Kirche.