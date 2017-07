Dunningen Beim Zusammenrechnen zwei Millionen Euro gefunden

Die millionenschwere Bekanntgabe hörte am Montagabend zuerst der Ortschaftsrat Lackendorf, als Eith die "Eckdaten des Rechnungsabschlusses 2016" vorlegte. Na ja, so ganz überraschend kam das dicke Plus natürlich nicht, Eith wusste vorher, in welche Richtung die Entwicklung geht, aber die Höhe des Überschusses kam dann doch etwas überraschend.

Die Gemeinde war im abgelaufenen Jahr nicht nur im Stande weniger auszugeben, auch die Einnahmen machten einen kräftigen Sprung nach oben. Dennoch warnte der Kämmerer, nicht übermütig zu werden, denn zum rosigen Bild tragen auch sogenannte "Einmal-Effekte" nicht unerheblich bei. So wurden mehr Grundstücke verkauft als geplant und die Pacht für den Steinbruch in Seedorf fiel mehr als doppelt so hoch aus als im Haushalt einkalkuliert. "Stuttgart 21", beziehungsweise dessen Abraum, machen’s möglich. Die Personalkosten lagen zum Beispiel 70 000 Euro unter dem Ansatz, weil ein dauerkranker Bürgermeister nicht mehr bezahlt werden musste.

So stieg das Volumen des Verwaltungshaushalts der Gemeinde von geplanten 15,7 auf 16,9 Millionen Euro. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen finanziell gespeist wird, verdoppelte sich von einer auf zwei Millionen. Und statt der Rücklage 1,5 Millionen Euro zu entnehmen, wurden ihr 740 000 Euro hinzugefügt. Inzwischen liegen im "Sparschwein der Gemeinde" rund 3,5 Millionen Euro.