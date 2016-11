Dunningen Beim Tanze im Gasthaus Adler

Dunningen-Lackendorf. Mit Freude und Gottvertrauen blicken Sofie und Manfred Engeser aus Lackendorf, Kirchstraße 5, auf den 16. November 1966 zurück. An diesem Tag vor 50 Jahren haben sie sich auf dem Standesamt in Lackendorf und am 19. November in der St. Nikolaus-Kirche in Zepfenhan das Ja-Wort gegeben.