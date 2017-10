Fröhlich ging es am Samstag beim ökumenischen Schülerfrühstück im Bischof-Antoniosaal in Dunningen zu, an dem 67 Kinder teilnahmen. Das Thema lautete, "Jesus heilt einen Taubstummen". Das Team um Heidrun Wernz und weiteren 25 Helferinnen hatte alles gut vorbereitet, und so konnten die Kinder nach einem Morgengebet ein gesundes Frühstück genießen. Bei fünf Workshops wie dem Bemalen von Blumengläsern, Zubereitung von Badesalz mit Duftöl, Basteln von Türschilder und Mini-Fallschirmen bis zur Schnitzeljagd waren die Kinder begeistert dabei. Anschließend wurde die Heilung des Taubstummen gespielt. In der Kleingruppenzeit war der Geist gefordert, wobei die Kinder beim Lernen der Gebärdensprache ein Gespür für Gehörlose bekamen. Am Sonntag wurde im Familiengottesdienst die biblische Geschichte nochmals aufgegriffen. Foto: Reichert