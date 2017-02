Dunningen Bau Mauch und Bau Hirt sind insolvent

Den beiden Schwesterfirmen, verbunden durch die beiden Geschäftsführer Jens Faras und Jürgen Armbruster, wurde ein "Liquiditätsproblem" zum Verhängnis, so die Insolvenzverwalter Volker Römermann (Bau Mauch) und Martin Gehlen (Bau Hirt). Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter (66 Mauch/45 Hirt). Römermann und Gehlen waren bereits am Dienstag vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Nach einer Bestandsaufnahme mit Faras und Armbruster wurde klar, dass die Insolvenz unausweichlich ist. Am frühen Mittwochmorgen wurden die Betriebsräte und die Mitarbeiter beider Firmen informiert.

Und doch gibt es Hoffnung: Wie Römermann und Gehlen am Freitag im Gespräch mehrfach betonten, wollen sie die Firmen sanieren, das heißt, es wird weitergearbeitet, laufende Baustellen werden auftragsgemäß erledigt.

Auch die Agentur für Arbeit wurde informiert, die bei der vorläufigen Insolvenz für Februar und März die Löhne übernimmt. In diesen acht Wochen wollen Römermann und Gehlen Umsätze generieren und so die Firmen wieder flottkriegen, solange diese von den Lohnkosten, immerhin ein sechsstelliger Betrag für jedes Unternehmen, entlastet sind. Wahrscheinlich um den 1. April herum wird dann aus der vorläufigen eine Regelinsolvenz.