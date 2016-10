Dunningen Bald gibt’s Turbulenzen um den Schlagerstar

Karin (Paola Notheis) ist überglücklich – sie ist der größte Fan des Schlagersängers Rosso Rossini, (Tobias Otto) und Vorsitzende des "Rosso Fanclubs". Im Preisausschreiben hat sie ein Wochenende mit ihrem Idol gewonnen.

Rosso kommt in Begleitung eines Fernsehteams, und das auch noch an dem Tag, an dem Tochter Conny (Lisa Koblitz) ihren Verlobten Charly (Sebastian Haag) vorstellen will. Gemeinsam mit der geizigen Nachbarin Else (Margarete Moosmann) wartet Karin auf das Eintreffen von Rosso. Doch auch ihr Ehemann, Bürgermeister Karl Schlaule, (Thomas Palik) nutzt die Publicity, und inszeniert großspurig einen Empfang für den Sänger. Die ehrgeizige Filmregisseurin Greta, (Iris Koblitz) will jedoch nur Quote machen. Unterstützt wird sie dabei von Rossos zickiger Ex-Verlobten Sonja Sonne. (Fabienne Erath) Der sympathische Kameramann Tom (Dominik Mauch) hilft, die Pläne Gretas zu durchkreuzen. Die Aufführungen finden am Samstag, 5. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 6. November, 14.30 Uhr in der Festhalle statt.