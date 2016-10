Dunningen Auch bei den Friedhöfen rechtzeitig an Zukunft denken

Ortsbaumeisterin Karola Heinz wies darauf hin, dass es sowohl in Lackendorf als auch in Seedorf und Dunningen an der Zeit ist, neue Areale zu belegen. In Lackendorf sollen Urnengräber im Block VII angelegt werden, der rechts des Weges zwischen Eingangstor und Leichenhalle liegt. Auch in Dunningen sollen weitere Urnengräber, diesmal im Block VII rechts des Denkmals, entstehen. In Seedorf werden im Block IV in der Mitte des Friedhofs neue Einzelgräber doppeltief angelegt. Der Ausschuss zeigte sich vor Ort von den Gegebenheiten überzeugt und nach jeweils kurzer Diskussion waren die Räte mit den Plänen einverstanden.

Eine kleine Verbesserung wird am Friedhof Dunningen in Angriff genommen. Nur einer der drei Container für Grüngut steht tief genug, dass die Befüllung gerade für Ältere nicht zum Kraftakt wird. In der Bürgerfragestunde war das Versenken der beiden anderen Container in den Boden angeregt worden. Bauhofleiter Nikolaus Burri hatte alles bereits durchgerechnet. Für rund 5000 Euro sollen die Container nun tiefer gesetzt werden. Größter Kostenpunkt ist die Anlage einer massiven Mauer, damit die Container problemlos aufgenommen werden können.

Die Räte zeigten sich angetan und stimmten dem Vorhaben zu. Auch Amtsverweser Peter Schumacher sprach von einer "sinnvollen Anregung".