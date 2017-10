Dunningen Arbeit am Hang ist recht anstrengend

Allein in der vergangenen Woche waren wieder 25 Helfer rund 130 Arbeitsstunden aktiv, um die gut fünf Hektar großen Halbtrockenrasenflächen und Feuchtwiesen zu Mähen, von Hand zu Schwaden und das Mähgut abzufahren.

"Dieses Jahr hatten wir bis auf eine Reifenpanne durch Dornen großes Glück, denn durch die trockene Witterung konnten selbst Feuchtflächen mit Traktor und Ladewagen gut befahren werden", teilt die Nabu-Gruppe mit. Durch die Pflegemaßnahmen werden ideale Lebensbedingungen geschaffen, welche in Verbindung mit Brach- oder Wasserflächen einer Vielzahl an Pflanzen und Tieren als letzte Rückzugsgebiete dienen.

Die Arbeit sei teilweise recht anstrengend, denn an den Hanglagen oder in den Feuchtbiotopen müsse die meiste Arbeit von Hand verrichtet werden. Trotzdem habe es allen viel Spaß gemacht. Durch die zahlreichen Helfer konnten die Arbeiten am Nachmittag abgeschlossen werden.