Dunningen Amtsverweser stellt sich Bürgern vor

Seit fast einem Jahr befindet sich der gewählte Schultes Stephan Kröger im Krankenstand. Gerade hat er sich ein weiteres Mal krank gemeldet.

Nach einigen Monaten, in denen die Rathaus-Mitarbeiter die Aufgaben ohne die politische Spitze stemmten, entschloss sich der Dunninger Gemeinderat deshalb, Nägel mit Köpfen zu machen und einen Amtsverweser einzusetzen. Seit dem 24. August "regiert" nun Peter Schumacher als Amtsverweser die Gemeinde.

Bereits im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Schumacher früh klargemacht, dass er mehr sein will als ein bloßer Verwalter. Er hat sich vorgenommen, wichtige Projekte, die aufgrund des fehlenden Bürgermeisters steckengeblieben sind, wieder in Gang zu bringen. Und das sieht Schumacher augenscheinlich nicht als kurzfristiges Engagement. So heißt es wörtlich: "Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, zusammen mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie der Verwaltung die anstehenden Projekte zur Weiterentwicklung unseres Ortes zukunftsorientiert, zielführend und möglichst für alle unsere Bürgerinnen und Bürger gewinnbringend voranzutreiben."