Dunningen Am ersten "Schul-Tag" ist vieles noch einfach neu

Offiziell wird Fahrner zwar erst am 1. Oktober der Herr über Akten, Erlasse und Vorschriften in den Aktenschränken. Am gestrigen Donnerstag schaute er Braun erstmals über die Schulter, ist bei Gesprächen mit den Bürgern dabei und ist mitunter noch nicht völlig sicher, ob die nette Dame im Flur Besucherin oder Kollegin ist.

Fahrner freut sich sehr auf die neue Aufgabe. Der Sulgener wird dann nach 14 Jahren im Balinger Rathaus "heimatnah" arbeiten. Immerhin ist er über die Vorgänge in Dunningen über die Zeitung gut informiert. Schon lange liebäugelt er mit der Stelle des Hauptamtsleiters in Dunningen. Als die Rente für Siegfried Braun näher rückte und die Stelle ausgeschrieben wurde, war es keine Frage, dass er sich bewerben würde, berichtet er. Seine Ehefrau stammt übrigens aus Dunningen.

Jetzt sei die Zeit gekommen, noch einen weiteren beruflichen Schritt zu machen, sagt Fahrner. Aber obwohl er sich im Baurecht sehr gut auskennt, gibt es noch Etliches im Hauptamt, dass er sich noch aneignen wird. Schließlich gelten die Hauptamtsleiter als die Arbeitstiere hinter den Bürgermeistern. Die sollten sich eher um das Konzeptionelle und Visionäre kümmern. Wie läuft das Tagesgeschäft? Die Bundestagswahl muss vorbereitet werden. Die Haushaltsplanung für das kommende Jahr ist nicht mehr fern. Wie sind die laufenden Großprojekte in der Gemeinde wie der Schulneubau und die Sanierung der Ortsdurchfahrt zu begleiten?