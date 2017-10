Dunningen Alter bietet viele Möglichkeiten der Entfaltung

Dunningen-Seedorf (rm). Mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche für die Verstorbenen und deren Angehörigen begann das Gesellige Alter einen gemeinsamen Nachmittag. Dekan Reinhard Hangst befasste sich mit dem bangen Thema, was ist nach dem leiblichen Tod, den er als Weggehen in eine bessere, dem an Christus Glaubenden aber verheißene Lebensweise bezeichnete.