Dunningen Als Freundschafts-Symbol feste Brücke gebaut

Eindrücklich war der Besuch einer muslimischen Gemeinde und ihrer Moschee in Freiburg. Sie war von außen kaum erkennbar, im Gegensatz zur Kirche in Simonswald, in der die Gruppe am Tag zuvor am katholischen Sonntagsgottesdienst teilnahm und diesen musikalisch mitgestaltete.

Das Bild von Muslimen in der deutschen Gesellschaft ist häufig von Ereignissen in der islamischen Welt wie Krieg, Terror und Fundamentalismus geprägt. Dies kann auch bei jungen Menschen schon zu Ängsten und Vorurteilen führen. Im Mittelpunkt stand deshalb, den direkten Kontakt zu jungen Muslimen zu ermöglichen und das gegenseitige Kennenlernen und die Wahrnehmung der Vielfalt, auch unter den Teilnehmern im Eine-Welt-Camp selbst, zu fördern. Der Wunsch aller nach einem friedlichen Zusammenleben, nach Offenheit und Toleranz war deutlich und so letztendlich ein kleines Stück erfahrbar. Am Ende war es das gemeinsame Mitanpacken für ein gutes und gelungenes Miteinander ohne Gewalt, der Einsatz für Frieden, Umwelt und Klimaschutz im Kleinen auf dem Ibichhof und darüber hinaus.

Freundschaften entstanden und das gegenseitige Vertrauen wuchs, Gemeinsamkeiten und Unterschiede konnten erkundet und wertschätzend erfahren werden.