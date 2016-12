Dunningen Adventsnachmittag bereitet auf das Fest vor

Amtsverweser Peter Schumacher zeigte sich erfreut, dass das "Gesellige Alter" so fest in die kulturelle Ortsgemeinschaft in Seedorf integriert sei. Schumacher erläuterte aber auch die Projekte, die die Gemeinde im kommenden Jahr angehen wolle. Schließlich warb er darum, bei den künftigen Wahlen von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen und den etablierten Parteien gegen rechtslastige Interessengruppen den Vorzug zu geben.

Sehr nachdenklich stimmte der Vortrag der Grundschule, der die Begriffe Frieden, Freude und Liebe in ein interessantes, zukunftsträchtiges Licht rückten. Die Theater AG der Grundschule hatte sich das Schmücken des Weihnachtsbaums in einer Familie vorgenommen. Dabei musste die Familie aber, um den Baum aufstellen zu können den Weihnachtsbaum-Notdienst anfordern, sodass einige Engel zu Werke gingen, aber am Ende nicht den erhofften Erfolg liefern konnten. Die Musikschule Dunningen war mit den Klaviervirtuosen Paul Wollert und Martin Keller vertreten, die zunächst allein, dann aber zu vier Händen Kostproben ihres musikalischen Könnens demonstrierten. Zunächst im Quartett dann zuletzt in einer Neunerbesetzung brachten Geigenspieler weihnachtliche Weisen zu Gehör.

Unter dem Motto "Kennst Du deinen Heimatort?" stand eine Liste von Quizfragen, die von den Senioren beantwortet werden mussten. Dann übernahm eine Abordnung des Männergesangvereins unter Leitung von Theo Kreuz die Unterhaltung der Senioren mit traditionellen Chorsätzen, aber auch mit Advents- und Weihnachtsliedern, die viele Gäste zum Mitsingen anregten. Rainer Pfaller, der die Gesamtleitung des adventlichen Nachmittags übernommen hatte, prüfte mit Fotos von Objekten, an denen jeder fast täglich vorbeikommt, die Ortskenntnisse.