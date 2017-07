Dunningen 75 Jahre Erfahrung nun im Ruhestand

Dann war "Römisch II", wie Hauptamtsleiter Siegfried Braun hausintern genannt wird, an der Reihe. Kennengelernt habe er ihn bereits 2004 als Verwaltungspraktikant im Dunninger Rathaus, so Schumacher. Nun habe sich mit Schumachers Wahl zum Bürgermeister der Kreis geschlossen. An eines werde er, Schumacher, sich immer erinnern – Brauns "bemerkenswerte Handschrift", deren Inhalt sich bisweilen nur errätseln und die manchen Adressaten verzweifeln lasse. Schumacher skizzierte daraufhin kurz Brauns beruflichen Aufstieg.

Durch Persönlichkeit und auch seinen Charme habe Braun zu den Kollegen als Vorgesetzter ein von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung geprägtes Arbeitsverhältnis aufgebaut. Allerdings habe er sich die letzten drei Jahre als Hauptamtsleiter ohne Bürgermeister sicherlich anders vorgestellt.

Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath hatte ausgerechnet, dass Braun 15 325 Arbeitstage im Dunninger Rathaus zugebracht hat. Er habe in dieser Zeit Außerordentliches geleistet, lobte sie. Bürgermeister Konrad Zwerenz habe mit der Einstellung Brauns die richtige Wahl getroffen. Nikolaus Burri habe 12 063 Tage für die Gemeinde gearbeitet. Es gebe wohl keine Straße in Dunningen, die er nicht "bearbeitet, geliebt oder gehasst" habe.

Als Bauhofleiter habe sich Burri ein ziemlich dickes Fell zulegen müssen, wenn sein Dienstherr, der Bürger, am Telefon gewesen sei. Im Namen des Gemeinderats dankte Erath den beiden für ihre Arbeit.

Siegfried Braun zeigte sich tief gerührt von soviel Anerkennung. Dass es eine so lange Zeit in Dunningen geworden sei, sei nicht vorauszusehen gewesen. Aber es habe ihm von Anfang an gefallen, wie er aufgenommen worden sei, im Rathaus, aber auch bei den Bürgern. Ein großer Dank gelte seinen Kollegen, ein tolles Team, wie er meinte. Besonders dankte er seiner Frau Monika, die ihn immer unterstützt habe und die die vielen Abendtermine, wenn er nicht zu Hause war, ertragen habe.

Nikolaus Burri machte es kurz. Die mehr als 30 Jahre seien nie langweilig gewesen. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, mit Schulen und Kindergärten habe immer gut funktioniert. Burri wünschte seinem Nachfolger viel Glück. Und als kleines Geschenk gab es für die Gemeinderäte eine Portion Selbstgebranntes. Burri und Braun erhielten herzlichen und langen Applaus.