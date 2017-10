Dunningen 70 Kilometer an einem Stück zurückgelegt

Dunningen-Seedorf. In 19 Stunden zu Fuß von Seedorf auf den Feldberg Mitte September machten sich vier Seedorfer um Mathias Grimm­eißen auf, um an einem Stück vom Heimatort bis auf den Feldberg zu wandern. Wie kommt man auf so eine ungewöhnliche Idee? Die Idee wurde an der Fasnet in einem Seedorfer Partystall geboren. An einem Tag von Seedorf auf den Feldberg zu laufen, das war das erklärte Ziel. Nach einigen Vorbereitungen, wie der Planung der genauen Route oder dem Abwandern der Gesamtstrecke in mehreren Etappen, waren sich die Seedorfer ihrer Sache sicher.