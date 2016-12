Dunningen 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung

Dunningen. Die Kinderlähmung, Polio, ist eine hoch ansteckende Krankheit, die dauerhafte Lähmungen und Verkrüppelungen verursacht. Polio ist unheilbar – aber mit einer Impfung kann ein lebenslanger Schutz vor Polio erreicht werden. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 500 Plastikverschlüssen von Wasserflaschen, Getränkekartons oder Milchtüten an Recyclingunternehmen kann eine Impfdosis gegen Kinderlähmung finanziert werden. An der Eschachschule Dunningen stimmten Rektorin Katharina Hirt, die Verbindungslehrer Philip Züfle und Michael Hirt und die SMV unter der Leitung von Schülersprecher Jonas Weisser dem Vorschlag von Lena Eith (10c) ohne zu zögern zu, sich an dieser internationalen Aktion zu beteiligen und die Adventszeit für den guten Zweck zu nutzen.