Dunningen 36 von 42 Stimmen unterstützen die neue Vereinsspitze

Karl-Heinz Bantle sagte eingangs der Mitgliederversammlung, dass das abgelaufene Jahr mit Spannung, Elan und viel Fleiß begonnen habe, ginge es doch den Aufführungsterminen von "Carmina Burana" (Orff) entgegen. Sänger, Pianisten, Schlagwerkern, Solisten und Tanzgruppe aus Bochingen haben sich auf Probenwochenenden vorbereitet, wobei Chorleiter Hermann Schneider alles auf Anhieb zusammengefügt und Akteure dabei begeistert habe.

Bantle ging auf die Aufführungen in der vollbesetzten Klosterkirche in Oberndorf, und der St.-Martinus-Kirche in Dunningen ein. Anschließend berichtete er über die Teilnahme an der Fronleichnams-Prozession, Renovierungsarbeiten an der "Tenne", Urlaubsbewirtung, Kinderferienprogramm mit 25 Kindern, Schlachtplatte, Familienabend mit Ehrungen, Theateraufführungen in der Festhalle bis hin zur Tenne-Bewirtung während der Fasnet.

Schriftführerin Anna Tertinek ergänzte die Ausführungen mit einer Bildpräsentation, ehe Kassier Guido Mauch in Vertretung für Daniela Graf trotz eines geringen Minus’ von den Aufführungen von einem Plus in der Kasse berichtete, das die Prüfer Rainer Mauch und Anton Bantle ohne kleinste Beanstandung bestätigten.