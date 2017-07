Bei bestem Ausflugwetter war der Obst- und Gartenbauverein Seedorf nach Engen zu einer Führung durch die "Reichenauer Gärtnersiedlung" gestartet, wo in einer der modernsten Unterglas-Anlagen Süddeutschlands von März bis November Paprika der Klasse I angebaut wird. Mitarbeiter Alexander Seitz führte durch die mächtigen Gewächshäuser und erläuterte unterhaltsam, wie und unter welchen Bedingungen die Paprikapflanzen wachsen. Die tägliche Ernte von derzeit 20 Tonnen wird nach Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz zu den Auslieferungslagern gebracht und von dort an alle Läden der Edeka-Gruppe geliefert. Beeindruckend waren die Gas-Blockheizkraftwerke und die Bewässerung, wobei überschüssiges Gießwasser aufgefangen, über Biofilter gereinigt und dem Wasser-Kreislauf innerhalb des Gewächshauses wieder zugeführt wird. Erntewagen fahren selbstständig auf Induktionsschleifen durch die Gewächshäuser und zu den Wiege- und Verpackungsstationen. Im Land-Gasthaus Engel in Owingen kehrte die Gruppe zum Mittagessen ein. Nach dem Mittagessen besuchten die Ausflügler das Auto- und Traktorrmuseum in Uhldingen-Gebhardsweiler, das nicht nur mit Autos und Traktoren aufwartet. Bei einem Rundgang durch das mehrstöckige Gebäude gab es alte Handwerkstätten, eine Schule und altes Kinderspielzeug zu entdecken. Im Anschluss ging es Richtung Heimat, wo man in Weilersbach im "Hader-Karle" für einen gemütlichen Abschluss des interessanten Ausflugs reserviert hatte. Foto: Verein