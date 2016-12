Dotternhausen "Zementwerk hat mit Umweltzone nichts zu tun"

Dotternhausen - "Zwischen der Balinger Umweltzone und dem Zementwerk in Dotternhausen besteht kein Zusammenhang", betont Holcim-Werksleiter Dieter Schillo. Das Regierungspräsidium Tübingen habe im Oktober 2016 bei einer Informationsveranstaltung in Balingen klargestellt, dass der Verkehr mit einem Anteil von 57 Prozent Hauptverurschacher von Stickoxiden (NOx) in Balingen sei; dies entspreche insgesamt 25,6 Mikrogramm pro Kubikmeter.