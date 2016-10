Dotternhausen Zementunternehmen will sachliche Diskussion über Kalkstein-Abbau

Holcim hat nach den Worten von Werksleiter Dieter Schillo und der Leiterin der Kommunikation der Holcim Süddeutschland GmbH, Sabine Schädle, die Erweiterung des Steinbruchs von Anfang an solide geplant – stets im Dialog mit den zuständigen Behörden und den Bürgern. Das Unternehmen habe ein "existenzielles Interesse", auch in den nächsten Jahrzehnten Kalkstein abzubauen, so Schädle. Deshalb halte Holcim hohe Anforderungen an Umwelt, Landschaft und Information der Öffentlichkeit ein. Der Firma sei es, sagt Schillo, ein Anliegen, dass die Diskussion über die Erweiterung nicht "von Extremen geprägt" bleibe.

Der Werkleiter betont, die "Krone des Plettenbergs", die Silhouette von der B 27 her, bleibe erhalten. Es gebe lediglich einen Einschnitt in Richtung Schafberg. Aussagen, der Plettenberg werde "geköpft", seien unzutreffend. Auch blieben die Plettenberghütte, der Plettenkeller und die Reste der "Plettenberg-Burg" erhalten. Holcim werde nach der Beratung über das Bürgerbegehren im Dotternhausener Gemeinderat in den kommenden Wochen den Bürgern nochmals erklären, was geplant sei. Das Zementwerk sei seit Jahrzehnten mit Dotternhausen verbunden und dort fest verankert. Es sei bestrebt, die Landschaft nach Ende des Abbaus wieder zu rekultivieren – nach Vorgaben der Behörden.

Beim Thema Ersatzbrennstoffe und Abgase versichert Schillo, dass alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten oder unterschritten würden. Es sei beispielsweise seit Jahren üblich, geschredderte Autoreifen zu verfeuern. In Dotternhausen würden auch aufbereitete Industrieabfälle aus der Papierherstellung, getrockneter Klärschlamm aus dem Zollernalbkreis, Dachpappe, Ölemulsionen oder Kunststoff-Schnitzel "thermisch verwertet", was die Verwendung von Steinkohle reduziere. Energisch wendet sich der Werksleiter gegen den Vorwurf, es werde "Giftmüll" entsorgt.