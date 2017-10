Dotternhausen Zahl der Einwohner nimmt zu

Wie die Gemeindeverwaltung informiert, sind 24 Rentenanträge gestellt worden, im Jahr davon waren es 20. Im vergangenen Jahr sind zehn Ehen geschlossen worden, genauso viele wie im Jahr davor. Auch die Sterbefälle sind mit je fünf gleich geblieben. Geburten wurden hingegen 29 gegenüber 13 in 2015 verzeichnet. Im Einwohnermeldeamt sind 108 polizeiliche Anmeldungen und 95 Abmeldungen registriert worden. Führerscheinanträge wurden 31 gestellt. Die Zahl der beantragten Führungszeugnisse wird mit 58 angegeben, zudem wurden 179 Personalausweise und 72 Reisepässe beantragt.

Die Zahl der Schüler an der Schlossbergschule ist von 120 im Vorjahr auf 100 gesunken, davon kommen 70 aus Dotternhausen, 24 aus Dormettingen, drei aus Balingen und drei aus Dautmergen. Im Kindergarten hat sich die Zahl der Kinder um drei auf 67 erhöht. Davon kommen 55 aus Dotternhausen, 49 von ihnen besuchen den Kindergarten, sechs die Krippe. Die anderen Kindergartenkinder kommen aus Dautmergen (neun) und anderen Gemeinden (drei).

In allen gemeindeeigenen Gebäuden, außer in der Schule, ist der Energiebedarf gestiegen. In der Festhalle etwa um 26,4 Prozent auf 157,4 Megawattstunden. Alle Gebäude sind spätestens seit Ende 2015 an die Nahwärmeversorgung angeschlossen. Die Gemeinde hat 37 Personen beschäftigt, gleich viele wie 2015. Davon waren 13 in Vollzeit angestellt, 24 in Teilzeit.