Dotternhausen Weihnachtszauber bietet für jeden was

Zahlreiche Musiker des Musikvereins Dotternhausen stimmten unter der Leitung von Uli Gerbert mit ihren weihnachtlichen Klängen musikalisch auf die Adventszeit ein. Die Gäste konnten auch gleich einen Christbaum mit nach Hause nehmen.

Das kleine Weihnachtsdorf lockte mit Buden und Zelten. Aussteller aus der Gemeinde boten selbst Gebasteltes an. Unter anderem wurden Holz- und Dekorationsartikel, Kerzen, Schmuckstücke, Taschen, Halstücher, Kränze, Gestecke, Vogelhäuser sowie Weihnachtskrippen sowie vieles andere mehr angeboten. Jeder konnte dort ein passendes Weihnachtsgeschenk finden. Die Besucher wurden mit Glühwein, Punsch, Schupfnudeln, Roten Würsten, süßen Waffeln und anderen Leckereien bewirtet. Sein Glück konnte man zudem bei einer Tombola herausfordern.

Für Unterhaltung sorgte eine Märchenstunde mit Sigrid Maute im örtlichen Kindergarten. Die jungen Zuhörer tauchten in eine Welt voll Zauber und Magie ein. Die Bäckerei Milles bot den Kindern zudem die Möglichkeit, in der "Weihnachtsbäckerei" selbst Ausstecherle und Brödle zu backen. So herrschte in der Backstube ein reges Treiben beim Kneten, Formen und Backen der Plätzchen.