Dotternhausen Viele im Saal singen kräftig mit

Am 25. März tritt der Liederkranz in Nusplingen in der Kirche auf. Nach Ostern beginnen dann die Proben für das Chorprojekt, das am 4. November in der Festhalle zur Aufführung kommt.

Für dieses Projekt werden noch Sänger gesucht. Jeder, der Freude an Gesang und Geselligkeit hat, ist dazu eingeladen.