Dotternhausen Verletzter Holcim-Arbeiter bald zuhause

Dotternhausen (job/wus). Dem am Dienstagmorgen verletzten und per Hubschrauber ins Villinger Klinikum gebrachten Mann geht es bereits besser. Möglicherweise kann er noch in dieser Woche aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen werden, hieß es am Donnerstag.

Völlig daneben war hingegen eine "Fake news", die am Mittwoch über Facebook verbreitet worden ist. Darin hieß es fälschlicherweise, der Mann sei an seinen Verletzungen gestorben. Lebensgefahr hatte aber zu keiner Zeit bestanden, wie der leitende Notarzt bereits am Unfallort festgehalten hatte.