Dotternhausen Verfahren ist nicht eingestellt

Tatsächlich stellte das Zementwerk am 16. Mai 1986 einen Antrag auf Erweiterung des Kalksteinabbaus auf dem Plettenberg – entsprechend dem heutigen Antragsvorhaben für die Süderweiterung. Am 24. Juni 1986 hat der Gemeinderat beschlossen: "Von dem Abbaugesuch des Portlandzementwerkes (PZW) auf weiteren Kalksteinabbau auf dem Plettenberg wird zustimmend Kenntnis genommen." Eine Besichtigung des Gemeinderats sowie eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung fanden statt. Am 2. September 1986 stimmte der Rat der Erweiterung des Kalksteinabbaus zu. Der Wortlaut: "Die Gemeinde stimmt grundsätzlich dem weiteren Kalksteinabbau auf dem Plettenberg zur Rohstofferhaltung und Lieferung für das PZW im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherung und Erhaltung des Industriebetriebs zu."

Es ist falsch, wenn Herr Majer behauptet, das Verfahren sei eingestellt worden und das Zementwerk sollte sich nach einem weniger sensiblen Gelände umsehen. Das Landratsamt hat damals empfohlen, noch keinen Genehmigungsantrag einzureichen, weil das Projekt Süderweiterung noch zu weit in der Zukunft liegen würde. Von 1986 bis heute sind immerhin 30 Jahre vergangen.

Der erste Landesbeamte des Zollernalbkreises, Matthias Frankenberg, erklärte dies auch bei der Einwohnerversammlung. Rohstoffsicherungsflächen sind im Regionalplan ausgewiesen – dies ist keine Hintertür, wie Herr Majer behauptet, sondern landesrechtliche Grundlage.

Die Bürger stimmen im Bürgerentscheid also nicht über die Festlegung der maximalen Abbaugrenzen ab. Das endgültige Abbaugebiet wird erst danach im Rahmen des Genehmigungsverfahrens und auf Grundlage von Fachgutachten durch die Genehmigungsbehörde und das Landratsamt festgelegt.

Dieter Schillo Werksleiter Holcim

Dotternhausen