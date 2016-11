Dotternhausen "Über Abbaugrenzen öffentlich verhandeln"

Dotternhausen (bv). In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Monique Adrian und die Gemeinderäte bemängeln die "Vertreter der Bürger zum verträglichen Kalksteinabbau auf dem Plettenberg", Norbert Majer, Otto Scherer, Margarita Scherer, Ulrich Schmid, Günter Schäfer und Renate Ritter, dass weiter nichtöffentlich über die Abbaugrenzen auf dem Plettenberg verhandelt werden soll.