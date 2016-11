Dotternhausen Spektakel am Boden und in der Luft

Danach zeigten zu "Try Everything" die sechs- bis neunjährigen Turner unter der Leitung von Thomas Hoch, Tobias Seifriz und Niklas Schreijäg, wie Zebra, Tiger und Frösche am Minitrampolin in die Höhe und Weite springen, bevor sie am Barren, Bock und Reck turnten. Des Weiteren glänzten fünf 14- bis 18jährige Mädchen zu "Mad world" mit ihrer Schwebebalken-Boden-Langbank-Kombination – auch zur Freude ihrer Leiterin Maren Mendler.

Nach einer Pause ging es mit den beiden Übungsleiterinnen Sabrina Scherer und Christine Eichstädt weiter. Unter dem Motto "Turnen einmal anders" überwanden elf Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren zu dem Lied "Wild & Free" jegliche Hindernisse in Form von Langbänken und Kästen.

Festzeltstimmung brachten die von Manuel Thomas, Sebastian Seifriz, Michael und Leandro Eckstein sowie Rolf Schatz trainierten neun- bis 15jährige Turner in die Halle: Sie machten kurzerhand einen Biertischgarnitur zum Turngerät, wofür sie tosenden Beifall ernteten.

Unter dem Motto "James Bond – geturnt, nicht geschüttelt oder gerührt" zeigten acht Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren unter der Leitung von Leah Wochner und Gentiana Muciqi auf dem Balken eine tolle Choreografie, kombiniert mit Übungen am Boden.

Zum krönenden Abschluss hatten sich die aktiven Turner unter der Regie von Maren Mendler was ganz Besonderes einfallen lassen: Auf einer Baustelle turnten sie nicht nur auf, sondern auch über Leitern und flogen scheinbar spielerisch leicht durch die Luft, während Mädchen dazu tanzten. Damit sorgten sie für Furore.

Aauch zahlreiche Übungsleiter demonstrierten am Boden, am Pauschenpferd, am Barren und am Reck meisterliche Leistungen. Mit dem gemeinsamen Flash-Mob "Meets enjoy your Rhythm" des Landesturnfestes in Ulm nahm die bunte Turnshow ihr Ende.

Das Publikum war von den Darbietungen begeistert und honorierte sie mit tosendem Beifall. Manuel Thomas sprach Peter und Manuela Seifriz für die hervorragende Organisation seinen Dank aus Die beiden Organisatoren erhielten noch von allen Übungsleitern einen Blumenstrauß. Auch Maren Mendler erhielt als Dankeschön von den Aktiven Blumen.